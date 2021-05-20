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Встреча Лаврова и Блинкена. Путин встретится с Зеленским? «Домашний Очаг» против домашнего насилия

«Надежда умирает последней»: зачем Зеленскому встреча с Путиным и что ей может помешать

В четверг, 20 мая, Владимир Зеленский провел третью большую пресс-конференцию на посту президента Украины, которая на этот раз была приурочена ко второй годовщине вступления в должность. Вопросы касались внутренней политики, украинских олигархов, урегулирования ситуации в Донбассе, отношений с Россией и Владимиром Путиным.

Руководители российского и американского внешнеполитических ведомств, Сергей Лавров и Энтони Блинкен встретились в Рейкьявике.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Пресс-конференция Зеленского. Путин обещает «дать по зубам». Блинкен и Лавров в Рейкьявике (20 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.