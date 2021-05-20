«Ждем истерии на Украине». США сняли санкции против оператора "Северного потока" и его руководителя

Палестина как она есть. Газа и Западный берег. АРМАГЕДДОНЫЧ

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:00 по Москве. Сегодня обсудим:

- Путин: "Выбьем зубы врагам"

- США готовятся "откусить" часть России

- НАТО идёт к нашим границам.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Путин: "Выбьем зубы врагам". США готовятся "откусить" часть России. НАТО идёт к нашим границам (20 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.