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Соловьёв LIVE. Путин: "Выбьем зубы врагам". США готовятся "откусить" часть России. НАТО идёт к нашим границам 20.05.2021

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Соловьёв LIVE 20.05.2021. Путин: "Выбьем зубы врагам". США готовятся "откусить" часть России. НАТО идёт к нашим границам
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Соловьёв LIVE - Путин: "Выбьем зубы врагам". США готовятся "откусить" часть России. НАТО идёт к нашим границам (20 Мая 2021)

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Опубликовано: 20 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:00 по Москве. Сегодня обсудим:

- Путин: "Выбьем зубы врагам"
- США готовятся "откусить" часть России
- НАТО идёт к нашим границам.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Путин: "Выбьем зубы врагам". США готовятся "откусить" часть России. НАТО идёт к нашим границам (20 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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