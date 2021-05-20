Соловьёв LIVE - Путин: "Выбьем зубы врагам". США готовятся "откусить" часть России. НАТО идёт к нашим границам (20 Мая 2021)
Опубликовано: 20 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Ждем истерии на Украине». США сняли санкции против оператора "Северного потока" и его руководителя
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ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:00 по Москве. Сегодня обсудим:
- Путин: "Выбьем зубы врагам"
- США готовятся "откусить" часть России
- НАТО идёт к нашим границам.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Путин: "Выбьем зубы врагам". США готовятся "откусить" часть России. НАТО идёт к нашим границам (20 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.