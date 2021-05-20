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Открытый эфир (20 Мая 2021)

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Опубликовано: 20 Мая 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

Под «Железным куполом» и без штанов — Украина хочет закупить одну из самых дорогостоящих систем ПРО в мире. От кого она намерена обороняться с помощью противоракет, один пуск которых обходится в 66 тысяч евро, и откуда у «незалежной» на это деньги?


Всех кто против Бандеры и декоммунизации за решетку — к какому сроку приговорили студента из Львова, который облил красной краской памятник нацисту и коллаборанту? Насколько может сесть одессит, который разместил в соцсети изображение герба и флага СССР? И почему спустя год после скандала 12-летний Максим Ткачук, который на день победы исполнил в Лондоне «Смуглянку» на русском языке теперь должен уехать из родной Волыни?


Требуются русские для тренировок американских солдат — что за подозрительный проект стартовал на военной базе в Калифорнии, для которого в Америке ищут 150 эмигрантов из России? И зачем их две недели собираются держать на закрытой территории без мобильных телефонов и других средств связи?

 

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