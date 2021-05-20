«Надежда умирает последней»: зачем Зеленскому встреча с Путиным и что ей может помешать

Президент России Владимир Путин 20 мая пообещал «выбить зубы тем, кто хочет откусить от России Сибирь». Об этом Путин заявил, выступая в режиме видеоконференции на заседании оргкомитета «Победа». Также президент отметил, что исторически, когда Россия становится сильнее, другие государства находят поводы, чтобы ограничить ее развитие, ад ля того, чтобы ответить на нападки, она развивает свои вооруженные силы.

Предположительно Путин так ответил на заявления бывшего государственного секретаря США Мадлен Олбрайт, которой некоторые приписывают фразу о несправедливости того, что одной России принадлежат недра Сибири. Однако Олбрайт никогда ничего подобного не говорила. И даже сама это опровергала. Обсудили заявление Путина с политологом Глебом Павловским.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Риторика 90-х»: Глеб Павловский о том, зачем и кому Путин угрожает «выбить зубы» (20 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.