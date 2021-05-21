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Утренний разворот. Саша и Таня. Лукьянова. Мироненко. Шкуматов. Марголис 21.05.2021

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Утренний разворот 21.05.2021. Саша и Таня. Лукьянова. Мироненко. Шкуматов. Марголис
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Утренний разворот - Саша и Таня. Лукьянова. Мироненко. Шкуматов. Марголис (21 Мая 2021)

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Опубликовано: 21 Мая 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр. 

- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

- Михаил Марголис, журналист
- Петр Шкуматов, координатор сообщества «Синие Ведерки» 

- Живой гвоздь. Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета

- Виктор Иванович Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН

- Ольга Романова, глава правозащитной организации "Русь сидящая".

 

Смотрите онлайн Утренний разворот Саша и Таня. Лукьянова. Мироненко. Шкуматов. Марголис (21 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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