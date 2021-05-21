Утренний разворот - Саша и Таня. Лукьянова. Мироненко. Шкуматов. Марголис (21 Мая 2021)
Опубликовано: 21 Мая 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр.
- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
- Михаил Марголис, журналист
- Петр Шкуматов, координатор сообщества «Синие Ведерки»
- Живой гвоздь. Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета
- Виктор Иванович Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН
- Ольга Романова, глава правозащитной организации "Русь сидящая".
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