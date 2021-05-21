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Дождь. "Перевоспитание" от Кадырова: кто и за что извиняется перед главой Чечни и как ищут его обидчиков 21.05.2021

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Телеканал Дождь 21.05.2021. "Перевоспитание" от Кадырова: кто и за что извиняется перед главой Чечни и как ищут его обидчиков
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Телеканал Дождь - "Перевоспитание" от Кадырова: кто и за что извиняется перед главой Чечни и как ищут его обидчиков (21 Мая 2021)

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Опубликовано: 21 Мая 2021

В очередной раз Рамзану Кадырову принесли извинения. Отец покаялся перед главой Чечни за своего 15-летнего сына, который оскорбительно высказался о Кадырове 19 мая. Подросток оставил оскорбительный комментарий во время прямого эфира в инстаграме: «Ты не человек, ты просто шайтан».

 

После этого Рамзан Кадыров ответил: «Свои данные пришли мне, посмотрим, кто из нас шайтан». Подробности истории выяснял корреспондент Дождя Михаил Шевелев. Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел», поговорил с Тихоном Дзядко о практике извинений перед главой Чечни.

 

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