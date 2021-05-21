Дмитрий Гордон - Черти и дебилы вокруг Зеленского. Война с олигархами (21 Мая 2021)
Опубликовано: 21 Мая 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
Кравчук: Я Януковича не защищаю, но без суда президента расстреливать – это уже не государство будет
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Дмитрий Гордон на телеканале "НАШ".
- пресс-конференция Зеленского
- одиночество Зеленского и второй срок
- два недостатка Зеленского и кадровая политика
- за что украинцы любят Зеленского
- станет ли Зеленский диктатором
- деолигархизация
- Медведчук и пленки
- мир на Донбассе
- что нужно Путину в Украине
- о референдуме по Донбассу
- воровство в армии
- пойдет ли Гордон в политику
- почему Горбачев разлюбил Сталина
- о выезде украинцев за границу
- Тищенко, Ермак, Шефир, Баканов
- почему Зеленский не назначил Смешко.
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