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Дмитрий Гордон. Черти и дебилы вокруг Зеленского. Война с олигархами 21.05.2021

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Дмитрий Гордон 21.05.2021. Черти и дебилы вокруг Зеленского. Война с олигархами
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Дмитрий Гордон - Черти и дебилы вокруг Зеленского. Война с олигархами (21 Мая 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 21 Мая 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон на телеканале "НАШ".

- пресс-конференция Зеленского
- одиночество Зеленского и второй срок
- два недостатка Зеленского и кадровая политика
- за что украинцы любят Зеленского
- станет ли Зеленский диктатором
- деолигархизация
- Медведчук и пленки 
- мир на Донбассе
- что нужно Путину в Украине
- о референдуме по Донбассу
- воровство в армии
- пойдет ли Гордон в политику
- почему Горбачев разлюбил Сталина
- о выезде украинцев за границу
- Тищенко, Ермак, Шефир, Баканов
- почему Зеленский не назначил Смешко.

 

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