Почему не переехал в Москву, о Загребельном, Кашпировском и Кобзоне

Наезд на Кличко. Суд с Порошенко и Черновол. Почему Медведчук не будет сидеть

Кравчук: Я Януковича не защищаю, но без суда президента расстреливать – это уже не государство будет

Поговорил с Зеленским о дебилах в его окружении и о приговоре Порошенко

Дмитрий Гордон на телеканале "НАШ".

- пресс-конференция Зеленского

- одиночество Зеленского и второй срок

- два недостатка Зеленского и кадровая политика

- за что украинцы любят Зеленского

- станет ли Зеленский диктатором

- деолигархизация

- Медведчук и пленки

- мир на Донбассе

- что нужно Путину в Украине

- о референдуме по Донбассу

- воровство в армии

- пойдет ли Гордон в политику

- почему Горбачев разлюбил Сталина

- о выезде украинцев за границу

- Тищенко, Ермак, Шефир, Баканов

- почему Зеленский не назначил Смешко.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Черти и дебилы вокруг Зеленского. Война с олигархами (21 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.