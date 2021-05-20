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Между тем. США: бунт генералов 20.05.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 20.05.2021. США: бунт генералов
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Между тем с Наталией Метлиной - США: бунт генералов (20 Мая 2021)

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Опубликовано: 21 Мая 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Уже неделю в Америке не утихает скандал - 124 отставных генерала фактически выступили против Джо Байдена. В открытом письме они заявили, что прошлогодние президентские выборы сфальсифицированы, в США идет «наступление на конституционные права американских граждан», а Национальную гвардию демократы используют в Вашингтоне как личную охрану. Также отставные военачальники призывают компетентные органы  проверить психическое и физическое состояние Джо Байдена. Что это? Бунт? Что должно было случиться в стране, чтобы генералы решились на подобный демарш?

 

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