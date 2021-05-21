Вечер с Соловьёвым. Вы по дури раскалываете народ, или делаете это специально

В США американского лидера Джо Байдена подвергли критике за то, что за четыре месяца пребывания в Белом доме он превратил принцип "Америка превыше всего" в "Америка на коленях". По мнению политических оппонентов, Байден преклоняет колено перед лидерами России и Китая. Сюжет об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Смотрите онлайн Видео 60 минут. В США Байдена критикуют за то, что он преклоняет колено перед РФ и КНР (21 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.