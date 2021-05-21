«Надежда умирает последней»: зачем Зеленскому встреча с Путиным и что ей может помешать

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В новой колонке Юлия Таратута говорит о предстоящих выборах в Госдуму и новой волне звезд эстрады и телевидения, объявивших о намерении баллотироваться от партии власти и других политических платформ, которые связывают с Кремлем. Что стоит за думскими походами экс-«татушки» Юлии Волковой, шансон-певца Дениса Майданова и рэпера Славы КПСС?

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