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Дождь. Спасут ли селебрити Кремль на выборах в Госдуму 21.05.2021

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Телеканал Дождь 21.05.2021. Спасут ли селебрити Кремль на выборах в Госдуму
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Телеканал Дождь - Спасут ли селебрити Кремль на выборах в Госдуму (21 Мая 2021)

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Дождь
Дождь
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Опубликовано: 21 Мая 2021

В новой колонке Юлия Таратута говорит о предстоящих выборах в Госдуму и новой волне звезд эстрады и телевидения, объявивших о намерении баллотироваться от партии власти и других политических платформ, которые связывают с Кремлем. Что стоит за думскими походами экс-«татушки» Юлии Волковой, шансон-певца Дениса Майданова и рэпера Славы КПСС?

 

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