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Код доступа. Донбасс. Между войной и миром 29.04.2021

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Код доступа с Павлом Веденяпиным 29.04.2021. Донбасс. Между войной и миром
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Код доступа с Павлом Веденяпиным - Донбасс. Между войной и миром (29 Апреля 2021)

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Опубликовано: 21 Мая 2021

Ведущие: Павел Веденяпин

Донбасс живет в ожидании войны: в последнее время ОБСЕ уже зафиксировала более двух тысяч нарушений перемирия; эксперты не исключают, что Вооруженные силы Украины могут в ближайшее время начать полномасштабную военную операцию, ведь Запад всячески подталкивает Украину решить вопрос с Донбассом.

 

Начнется ли украинское наступление, и кто в первую очередь заинтересован в этой войне? Существуют много заявлений по Донбассу, но каково истинное положение дел? Действительно ли ситуация настолько взрывоопасна? Или все-таки стороны поймут, что война в Донбассе может привести к глобальному военному противостоянию?

 

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