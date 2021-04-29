Донбасс живет в ожидании войны: в последнее время ОБСЕ уже зафиксировала более двух тысяч нарушений перемирия; эксперты не исключают, что Вооруженные силы Украины могут в ближайшее время начать полномасштабную военную операцию, ведь Запад всячески подталкивает Украину решить вопрос с Донбассом.

Начнется ли украинское наступление, и кто в первую очередь заинтересован в этой войне? Существуют много заявлений по Донбассу, но каково истинное положение дел? Действительно ли ситуация настолько взрывоопасна? Или все-таки стороны поймут, что война в Донбассе может привести к глобальному военному противостоянию?

Смотрите онлайн Код доступа с Павлом Веденяпиным Донбасс. Между войной и миром (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.