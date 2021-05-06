Пандемия 2020 года показала неспособность быстро и четко решать вопросы взаимопомощи внутри ЕС. Отсутствие внятной политической стратегии, бюрократизм, явная дискриминация между странами-участницами, нерешенный вопрос с мигрантами, кризис идентичности – вот лишь небольшой список обвинений в адрес Евросоюза.

Насколько сегодня реальна ситуация, при которой Евросоюз покинут ключевые члены, и он перестанет существовать путем самороспуска? Что делать в таком случае России, которая с ЕС сотрудничает и пытается найти общий язык? И каким в итоге будет Евросоюз в будущем?

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