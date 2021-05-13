Ближний Восток по праву считается стратегическим регионом: здесь сосредоточены две трети мировых запасов нефти, к тому же на ближневосточный рынок приходится треть мировой торговли вооружением. У Америки и России здесь есть свои интересы: и политические, и экономические. Но кто выйдет победителем в этом противостоянии? Почему бывшие союзники отворачиваются от США и какие планы строит американская администрация, чтобы вернуть свое влияние в регионе? Какую концепцию безопасности может предложить Россия на Ближнем Востоке?

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