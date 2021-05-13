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Код доступа. Очень Ближний Восток 13.05.2021

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Код доступа с Павлом Веденяпиным 13.05.2021. Очень Ближний Восток
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Код доступа с Павлом Веденяпиным - Очень Ближний Восток (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 21 Мая 2021

Ведущие: Павел Веденяпин

Ближний Восток по праву считается стратегическим регионом: здесь сосредоточены две трети мировых запасов нефти, к тому же на ближневосточный рынок приходится треть мировой торговли вооружением. У Америки и России здесь есть свои интересы: и политические, и экономические. Но кто выйдет победителем в этом противостоянии? Почему бывшие союзники отворачиваются от США и какие планы строит американская администрация, чтобы вернуть свое влияние в регионе? Какую концепцию безопасности может предложить Россия на Ближнем Востоке?

 

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