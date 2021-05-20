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Код доступа. Андрей Сахаров: диссидент поневоле 20.05.2021

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Код доступа с Павлом Веденяпиным 20.05.2021. Андрей Сахаров: диссидент поневоле
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Код доступа с Павлом Веденяпиным - Андрей Сахаров: диссидент поневоле (20 Мая 2021)

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Опубликовано: 21 Мая 2021

Ведущие: Павел Веденяпин

30 октября 1961 года СССР провел на Новой Земле испытание самой мощной бомбы за всю историю человечества. От ее взрыва оплавились скалы архипелага, а ударная волна трижды обогнула земной шар. Эти испытания были обязаны своим успехом академику Андрею Сахарову. Обладатель Ленинской и Сталинской премий, трех звезд «Героя Социалистического труда» мог напрямую звонить Хрущеву с личными просьбами. Но как же случилось, что один из самых почитаемых властью ученых стал непримиримым критиком советской системы? Кто и почему отдал приказ отправить создателя водородной бомбы в ссылку?

 

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