30 октября 1961 года СССР провел на Новой Земле испытание самой мощной бомбы за всю историю человечества. От ее взрыва оплавились скалы архипелага, а ударная волна трижды обогнула земной шар. Эти испытания были обязаны своим успехом академику Андрею Сахарову. Обладатель Ленинской и Сталинской премий, трех звезд «Героя Социалистического труда» мог напрямую звонить Хрущеву с личными просьбами. Но как же случилось, что один из самых почитаемых властью ученых стал непримиримым критиком советской системы? Кто и почему отдал приказ отправить создателя водородной бомбы в ссылку?

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