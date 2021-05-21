Палестина как она есть. Газа и Западный берег. АРМАГЕДДОНЫЧ

«Увольняют не за поддержку Навального»: Соловьев об истории с московским метро

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск участвует в российском марафоне "Новое знание" по видеосвязи. В рамках марафона он ответил на вопросы российской молодежи и рассказал, каким он видит будущее через 50 лет.

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