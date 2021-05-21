Соловьёв LIVE - Илон Маск. Мир через 50 лет. Tesla в России. Колонизация Марса. Марафон Новое Знание (21 Мая 2021)
Опубликовано: 21 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск участвует в российском марафоне "Новое знание" по видеосвязи. В рамках марафона он ответил на вопросы российской молодежи и рассказал, каким он видит будущее через 50 лет.
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