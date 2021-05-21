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НАШ. Суд по делу госизмены Медведчука. ПРЯМОЙ ЭФИР 21.05.2021

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НАШ 21.05.2021. Суд по делу госизмены Медведчука. ПРЯМОЙ ЭФИР
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НАШ - Суд по делу госизмены Медведчука. ПРЯМОЙ ЭФИР (21 Мая 2021)

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Опубликовано: 21 Мая 2021

Апеляційний суд розгляне апеляції на домашній арешт Медведчука.

Сторона звинувачення в ході судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку просила суд застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 300 млн 930 грн.

Суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 9 липня 2021 року.

 

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