Апеляційний суд розгляне апеляції на домашній арешт Медведчука.

Сторона звинувачення в ході судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку просила суд застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 300 млн 930 грн.

Суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 9 липня 2021 року.

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