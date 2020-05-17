Украину потряс очередной громкий скандал. Политические силы страны, выступающие за диалог с Москвой, столкнулись с самым серьёзным давлением за все годы после государственного переворота в Киеве. Под удар попал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Ему предъявили обвинения в государственной измене, выдаче грантов на обучение в российских ВУЗах украинским студентам и покушении на разграбление природных ресурсов в Крыму. Сейчас Виктор Медведчук находится под домашним арестом, хотя прокуратура Украины продолжает требовать для политика реального заключения под стражу.

Между тем служба безопасности Незалежной утверждает, что раскрыла шпионский заговор. Под каток попали нелояльные украинскому режиму политики. Чем закончится очередной скандал в Киеве? Импичментом президента или узурпацией власти?

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