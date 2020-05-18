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Специальный репортаж. А ВОЗ уже не там 18.05.2021

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Специальный репортаж 18.05.2021. А ВОЗ уже не там
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Специальный репортаж - А ВОЗ уже не там (18 Мая 2021)

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Специальный репортаж
Специальный репортаж
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Опубликовано: 21 Мая 2021

Комиссия независимых экспертов, созданная по инициативе ВОЗ, пришла к выводу, что пандемию коронавируса можно было предотвратить. Авторы независимого отчета назвали пандемию коронавируса «Чернобылем XXI века» и обвинили ВОЗ в бездействии. Как утверждают члены комиссии, ВОЗ помешали ее собственные правила. Что дальше? 

Авторы доклада требуют от стран «Большой семерки» выделить 1,9 млрд долларов на программу ВОЗ COVAX, предназначенную для помощи с вакциной странам с низким доходом на душу населения. Помогут ли эти требования сплотить западные страны в борьбе с пандемией? Почему комиссия ВОЗ до сих пор не одобрила первую и лучшую в мире вакцину «СПУТНИК-V», которой привились послы ООН?

 

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