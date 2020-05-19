Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Специальный репортаж. США. Сетевое управительство 19.05.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Специальный репортаж
Специальный репортаж 19.05.2021. США. Сетевое управительство
20.05.2021 19.05.2021 18.05.2021 17.05.2021

Специальный репортаж - США. Сетевое управительство (19 Мая 2021)

13 просмотров
1
0
Поделиться
Специальный репортаж
Специальный репортаж
Подписаться

Опубликовано: 21 Мая 2021

Хакерская атака на компанию «Colonial pipeline» – одного из крупнейших поставщиков топлива в США, привела к полноценному кризису на востоке страны. Пресса и американские военные эксперты во всем винят Россию. Однако у Джо Байдена на этот счет – другое мнение. Как хакерская группировка «Темная сторона» связана с проектом ЦРУ «Тень», в какие игры играют спецслужбы США и кто на самом деле определяет сейчас политику Белого дома?

 

Смотрите онлайн Специальный репортаж США. Сетевое управительство (19 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу