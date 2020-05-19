Хакерская атака на компанию «Colonial pipeline» – одного из крупнейших поставщиков топлива в США, привела к полноценному кризису на востоке страны. Пресса и американские военные эксперты во всем винят Россию. Однако у Джо Байдена на этот счет – другое мнение. Как хакерская группировка «Темная сторона» связана с проектом ЦРУ «Тень», в какие игры играют спецслужбы США и кто на самом деле определяет сейчас политику Белого дома?

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