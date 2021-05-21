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Соловьёв LIVE. Роль России на мировой арене. Сергей Лавров. Выступление. Марафон "Новое знание" 21.05.2021

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Соловьёв LIVE 21.05.2021. Роль России на мировой арене. Сергей Лавров. Выступление. Марафон "Новое знание"
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Соловьёв LIVE - Роль России на мировой арене. Сергей Лавров. Выступление. Марафон "Новое знание" (21 Мая 2021)

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Опубликовано: 21 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на марафоне "Новое Знание" о роли России в мире.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Роль России на мировой арене. Сергей Лавров. Выступление. Марафон "Новое знание" (21 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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