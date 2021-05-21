Соловьёв LIVE - Роль России на мировой арене. Сергей Лавров. Выступление. Марафон "Новое знание" (21 Мая 2021)
Опубликовано: 21 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Путин: "Выбьем зубы врагам". США готовятся "откусить" часть России. НАТО идёт к нашим границам
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Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на марафоне "Новое Знание" о роли России в мире.
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