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Человек и закон 21.05.2021

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Человек и закон 21.05.2021
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Человек и закон (21 Мая 2021)

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Человек и закон
Человек и закон
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Опубликовано: 21 Мая 2021

Ведущие: Алексей Пиманов

Взял кредит, стал бездомным. Это Игорь Инкин теперь сам себя так называет. У его двушки в хорошем районе Москвы отныне новый хозяин. Вот только свое единственное жилье он никому не продавал и не дарил. Как он сам выражается, его у него отняли. А началось все в 2014 году когда предприниматель Игорь Инкин решил взять ссуду на развитие своего небольшого дела. Брал полтора миллиона на три года под 27 процентов годовых.

 

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