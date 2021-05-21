Взял кредит, стал бездомным. Это Игорь Инкин теперь сам себя так называет. У его двушки в хорошем районе Москвы отныне новый хозяин. Вот только свое единственное жилье он никому не продавал и не дарил. Как он сам выражается, его у него отняли. А началось все в 2014 году когда предприниматель Игорь Инкин решил взять ссуду на развитие своего небольшого дела. Брал полтора миллиона на три года под 27 процентов годовых.

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