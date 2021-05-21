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Политическая Россия. Минфин США: клятые русские снова сократили вложения в доллар 21.05.2021

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Политическая Россия 21.05.2021. Минфин США: клятые русские снова сократили вложения в доллар
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Политическая Россия - Минфин США: клятые русские снова сократили вложения в доллар (21 Мая 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 21 Мая 2021

Россия вновь сократила вложения в американский госдолг, сообщил звёздно-полосатый Минфин. Теперь отечественным «всёпропальщикам», в параллельной реальности которых наше государство – «криптоколония Запада», вновь придётся изобретать хитроплановые объяснения произошедшему. Акции производителей Этодругина опять торгуются в плюсе.

 

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