Лавров присоединил Арктику к России: "Это наша Земля!"

Россия вновь сократила вложения в американский госдолг, сообщил звёздно-полосатый Минфин. Теперь отечественным «всёпропальщикам», в параллельной реальности которых наше государство – «криптоколония Запада», вновь придётся изобретать хитроплановые объяснения произошедшему. Акции производителей Этодругина опять торгуются в плюсе.

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