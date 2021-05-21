«Увольняют не за поддержку Навального»: Соловьев об истории с московским метро

Илон Маск. Мир через 50 лет. Tesla в России. Колонизация Марса. Марафон Новое Знание

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фейк-ньюс являются оружием, которое применяется против нашей страны. Об этом он сказал во время выступления на марафоне "Новое знание".

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