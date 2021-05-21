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Соловьёв LIVE. Дмитрий Песков. Мировая угроза дипфейков. Анонимность в интернете. Марафон Новое Знание 21.05.2021

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Соловьёв LIVE 21.05.2021. Дмитрий Песков. Мировая угроза дипфейков. Анонимность в интернете. Марафон Новое Знание
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Соловьёв LIVE - Дмитрий Песков. Мировая угроза дипфейков. Анонимность в интернете. Марафон Новое Знание (21 Мая 2021)

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Опубликовано: 21 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фейк-ньюс являются оружием, которое применяется против нашей страны. Об этом он сказал во время выступления на марафоне "Новое знание".

 

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