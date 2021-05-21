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Дождь. Илон Маск на форуме «Новые знания». В Томске задержали соратницу Навального. 100 лет Андрею Сахарову 21.05.2021

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Телеканал Дождь 21.05.2021. Илон Маск на форуме «Новые знания». В Томске задержали соратницу Навального. 100 лет Андрею Сахарову
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Телеканал Дождь - Илон Маск на форуме «Новые знания». В Томске задержали соратницу Навального. 100 лет Андрею Сахарову (21 Мая 2021)

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Опубликовано: 21 Мая 2021

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступил на российском форуме «Новое Знание» по приглашению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Американский миллиардер ответил на вопросы студентов и обсудил освоение космоса, будущее мира через 50 лет и официальное появление Tesla в России.

 

В Томске задержали бывшую главу местного штаба Навального Ксению Фадееву. Полицейские вменяют ей организацию митинга 21 апреля. Сама Фадеева настаивает, что не была на акции и не писала о ней в соцсетях. 

 

Сегодня отмечается столетний юбилей со дня рождения академика Андрея Сахарова — одного из создателей первой советской водородной бомбы. С конца 1950-х годов он активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия, позже стал вести активную правозащитную деятельность, из-за которой его преследовали советские власти.

 

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