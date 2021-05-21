В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Ольгою Веремій. Головна тема – що зробив Зеленський за 2 роки своєї каденції?

Гості студії:

ЧАСТИНА 1

– Михайло Чаплига Михайло, політичний експерт, правозахисник

ЧАСТИНА 2

– Олесь Доній, народний депутат України VI-VII скликання

– Володимир Литвин, народний депутат України VII-VIIІ скликань, Голова ВРУ 2002-2006; 2008-2012 рр.,

– Артем Дмитрук, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Юрій Павленко, народний депутат «Опозиційна платформа - За життя»

ЧАСТИНА 3

– Карасьов Вадим, політолог

Обговорювані теми:

– Підсумки прес-конференції Володимира Зеленського за підсумками двох років президентства;

– В ОПУ почали діалог з підготовки зустрічі Зеленського і Путіна;

– Зеленський заявив, що бідність - це найважче з чим йому доводиться боротися;

– Суд розглядає апеляцію у справі Віктора Медведчука;

– СБУ отримала дозвіл на арешт Тараса Козака;

– Окрім розмови в Нормандському форматі Зеленський виступає за діалог з Путіним;

– Зеленський заявив, що країна без олігархів – один з пріоритетів політики.

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