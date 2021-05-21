НАШ - Ток-шоу "Марафон". Два года президентства Зеленского. Встреча Путина и Байдена. Назначение Ляшко (21 Мая 2021)
Опубликовано: 21 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Ольгою Веремій. Головна тема – що зробив Зеленський за 2 роки своєї каденції?
Гості студії:
ЧАСТИНА 1
– Михайло Чаплига Михайло, політичний експерт, правозахисник
ЧАСТИНА 2
– Олесь Доній, народний депутат України VI-VII скликання
– Володимир Литвин, народний депутат України VII-VIIІ скликань, Голова ВРУ 2002-2006; 2008-2012 рр.,
– Артем Дмитрук, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Юрій Павленко, народний депутат «Опозиційна платформа - За життя»
ЧАСТИНА 3
– Карасьов Вадим, політолог
Обговорювані теми:
– Підсумки прес-конференції Володимира Зеленського за підсумками двох років президентства;
– В ОПУ почали діалог з підготовки зустрічі Зеленського і Путіна;
– Зеленський заявив, що бідність - це найважче з чим йому доводиться боротися;
– Суд розглядає апеляцію у справі Віктора Медведчука;
– СБУ отримала дозвіл на арешт Тараса Козака;
– Окрім розмови в Нормандському форматі Зеленський виступає за діалог з Путіним;
– Зеленський заявив, що країна без олігархів – один з пріоритетів політики.
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