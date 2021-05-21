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Соловьёв LIVE. СРОЧНО! Кириенко в прямом эфире. Лавров, Шойгу, Песков. Марафон Новое Знание 21.05.2021

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Соловьёв LIVE 21.05.2021. СРОЧНО! Кириенко в прямом эфире. Лавров, Шойгу, Песков. Марафон Новое Знание
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Соловьёв LIVE - СРОЧНО! Кириенко в прямом эфире. Лавров, Шойгу, Песков. Марафон Новое Знание (21 Мая 2021)

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Опубликовано: 21 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Продолжаем прямой эфир большого трёхдневного образовательного марафона Новое Знание

В программе: более 100 дискуссий, лекций, мастер-классов. В рамках марафона выступят 150 человек – выдающиеся ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства, чиновники, топ-менеджеры и предприниматели. 

В том числе, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, а также Стив Возняк

Специальный гость - Илон Маск

Смотрим и комментируем.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СРОЧНО! Кириенко в прямом эфире. Лавров, Шойгу, Песков. Марафон Новое Знание (21 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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