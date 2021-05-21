Соловьёв LIVE - СРОЧНО! Кириенко в прямом эфире. Лавров, Шойгу, Песков. Марафон Новое Знание (21 Мая 2021)
Опубликовано: 21 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Продолжаем прямой эфир большого трёхдневного образовательного марафона Новое Знание
В программе: более 100 дискуссий, лекций, мастер-классов. В рамках марафона выступят 150 человек – выдающиеся ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства, чиновники, топ-менеджеры и предприниматели.
В том числе, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, а также Стив Возняк
Специальный гость - Илон Маск
Смотрим и комментируем.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СРОЧНО! Кириенко в прямом эфире. Лавров, Шойгу, Песков. Марафон Новое Знание (21 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.