«Увольняют не за поддержку Навального»: Соловьев об истории с московским метро

Илон Маск. Мир через 50 лет. Tesla в России. Колонизация Марса. Марафон Новое Знание

Продолжаем прямой эфир большого трёхдневного образовательного марафона Новое Знание

В программе: более 100 дискуссий, лекций, мастер-классов. В рамках марафона выступят 150 человек – выдающиеся ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства, чиновники, топ-менеджеры и предприниматели.

В том числе, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, а также Стив Возняк

Специальный гость - Илон Маск

Смотрим и комментируем.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СРОЧНО! Кириенко в прямом эфире. Лавров, Шойгу, Песков. Марафон Новое Знание (21 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.