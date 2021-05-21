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Место встречи. Не все равны 21.05.2021

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Место встречи 21.05.2021. Не все равны
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Место встречи - Не все равны (21 Мая 2021)

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Место встречи
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Опубликовано: 21 Мая 2021

Ведущие: Андрей Норкин

За что в Европе так полюбили российскую певицу Манижу? Кто на западе прикрывается борьбой за права женщин? Чем опасен для России феминизм? Песня представительницы России на Евровидении взорвала западные соцсети, люди вовсю слушают трек про русскую женщину, а точнее, про russian woman. В комментариях отмечают, что это не та композиция, которую они хотели бы слушать с точки зрения меломана, но в ней очень важный и современный смысл.

 

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