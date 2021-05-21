За что в Европе так полюбили российскую певицу Манижу? Кто на западе прикрывается борьбой за права женщин? Чем опасен для России феминизм? Песня представительницы России на Евровидении взорвала западные соцсети, люди вовсю слушают трек про русскую женщину, а точнее, про russian woman. В комментариях отмечают, что это не та композиция, которую они хотели бы слушать с точки зрения меломана, но в ней очень важный и современный смысл.

Смотрите онлайн Место встречи Не все равны (21 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.