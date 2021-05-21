Видео - Время покажет. Санкции для "Северного потока-2" (21 Мая 2021)
Опубликовано: 21 Мая 2021
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Американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект о введении санкций в отношении оператора проекта «Северный поток-2» компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Накануне в СМИ появилась информация о том, что США планирует отказаться от санкций против российского газопровода
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