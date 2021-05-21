Вечер с Соловьёвым. Вы по дури раскалываете народ, или делаете это специально

60 минут. В США Байдена критикуют за то, что он преклоняет колено перед РФ и КНР

Американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект о введении санкций в отношении оператора проекта «Северный поток-2» компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Накануне в СМИ появилась информация о том, что США планирует отказаться от санкций против российского газопровода

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Санкции для "Северного потока-2" (21 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.