Телеканал Дождь - «Большая удача кремлевской пропаганды»: зачем Маск выступил на российском форуме и что он рассказал (21 Мая 2021)
Опубликовано: 21 Мая 2021
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Во втором дне образовательного марафона «Новое знание», проходящего в Москве, приняли участие такие крупные и заметные российские фигуры, как Дмитрий Песков, Сергей Лавров и Владимир Мединский. Также особой удачей мероприятия стало участие американского предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска, с которым российская молодежь смогла пообщаться напрямую. В эфире Дождя политолог Дмитрий Орешкин предположил, почему участие Маска нельзя считать полноценной сенсацией, а также прокомментировал сам марафон.
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