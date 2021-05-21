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Во втором дне образовательного марафона «Новое знание», проходящего в Москве, приняли участие такие крупные и заметные российские фигуры, как Дмитрий Песков, Сергей Лавров и Владимир Мединский. Также особой удачей мероприятия стало участие американского предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска, с которым российская молодежь смогла пообщаться напрямую. В эфире Дождя политолог Дмитрий Орешкин предположил, почему участие Маска нельзя считать полноценной сенсацией, а также прокомментировал сам марафон.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Большая удача кремлевской пропаганды»: зачем Маск выступил на российском форуме и что он рассказал (21 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.