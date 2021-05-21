Самолет без крыльев и белый лист в руках, Зеленский дал пресс-конференцию и отменил день вышиванки, что не так с президентом Украины? В США увидят свет новые подробности о жизни в королевской семье принца Гарри, кто и зачем делает из него изгоя? Долгожданное перемирие, Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, вооруженный конфликт длился одиннадцать дней.

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