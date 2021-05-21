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Время покажет 21.05.2021

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Время покажет 21.05.2021
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Время покажет (21 Мая 2021)

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Опубликовано: 21 Мая 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Самолет без крыльев и белый лист в руках, Зеленский дал пресс-конференцию и отменил день вышиванки, что не так с президентом Украины? В США увидят свет новые подробности о жизни в королевской семье принца Гарри, кто и зачем делает из него изгоя? Долгожданное перемирие, Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, вооруженный конфликт длился одиннадцать дней.

 

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