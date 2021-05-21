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В центре событий с Анной Прохоровой 21.05.2021
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В центре событий с Анной Прохоровой (21 Мая 2021)

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Опубликовано: 21 Мая 2021

Ведущие: Анна Прохорова

Многодетный мужчина в возрасте от 30 до 42 лет, причем вполне трудоспособный и даже успешный, так выглядит среднестатистический портрет злостного неплательщика алиментов. Второй год подряд Россияне бьют антирекорд по задолженности. За последний год сумма превысила сто пятьдесят миллиардов рублей. Это годовой бюджет среднего региона. По сути выплачивать деньги на содержание детей бывшим супругам отказывается каждый второй отец.

 

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