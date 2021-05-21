В ефірі телеканалу НАШ головне ток-шоу тижня «П’ЯТНИЦЯ. ВЕЧІР» з Максом Назаровим, Ангеліною Пичик, Володимиром Полуєвим та Анною Степанець.

Гості студії:

– Разумков Дмитро, голова Верховної Ради України;

– Яковлєва Неллі, народний депутат України "Слуга народу";

– Мураєв Євгеній, ЛІДЕР ПАРТІЇ "НАШІ", народний депутат України VII- VIII скл.;

– Дяченко Олена, політичний експерт;

– Плачкова Тетяна, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя";

– Поляков Антон, народний депутат України, група "За майбутнє";

– Власенко Сергій народний депутат України, фракція ВО "Батьківщина";

– Казанський Денис, член української делегації в ТКГ;

– Маслов Денис, народний депутат України, "Слуга народу";

– Устенко Олексій, народний депутат, фракція «Слуга народу»;

– Раімов Дмитро, політтехнолог, екс-радник Міністра охорони здоров'я;

– Ставнійчук Марина, заслужений юрист України;

– Скороход Анна, народний депутат України, група "За майбутнє";

– Левченко Юрій, народний депутат України VIII скл. ( голова партії "Народовладдя" );

– Долженков Олександр, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл..

Обговорювані теми:

– Кадрові перестановки у Кабміні

– Закон про олігархів

– Референдум щодо Донбасу

– Закони по Донбасу

– РНБО: чого чекати далі?

– 2 роки президенства Зеленського: скільки ще часу треба аби закінчити війну на Донбасі?

– Готується зустріч Зеленського та Путіна

– Питання Донбасу можуть винести на референдум

– Україна представила новий проект так званих кластерів

– «Заморожений» конфлікт: незворотне майбутнє чи все ж можна уникнути?

– Для кого Зеленський став вироком?

– Кадрові перестановки у Кабміні

– Майбутня зустріч Путіна і Байдена

– Північний потік-2.

Смотрите онлайн НАШ Пятница. Вечер. Когда Зеленский восстановит мир на Донбассе (21 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.