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НАШ. Пятница. Вечер. Когда Зеленский восстановит мир на Донбассе 21.05.2021

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НАШ 21.05.2021. Пятница. Вечер. Когда Зеленский восстановит мир на Донбассе
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НАШ - Пятница. Вечер. Когда Зеленский восстановит мир на Донбассе (21 Мая 2021)

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Опубликовано: 21 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ головне ток-шоу тижня «П’ЯТНИЦЯ. ВЕЧІР» з Максом Назаровим, Ангеліною Пичик, Володимиром Полуєвим та Анною Степанець.
Гості студії:
– Разумков Дмитро, голова Верховної Ради України;
– Яковлєва Неллі, народний депутат України "Слуга народу";
– Мураєв Євгеній, ЛІДЕР ПАРТІЇ "НАШІ", народний депутат України VII- VIII скл.;
– Дяченко Олена, політичний експерт;    
– Плачкова Тетяна, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя";
– Поляков Антон, народний депутат України, група "За майбутнє";
– Власенко Сергій народний депутат України, фракція ВО "Батьківщина";
– Казанський Денис, член української делегації в ТКГ;
– Маслов Денис,  народний депутат України, "Слуга народу";    
– Устенко Олексій, народний депутат, фракція «Слуга народу»;   
– Раімов Дмитро, політтехнолог, екс-радник Міністра охорони здоров'я;  
– Ставнійчук Марина, заслужений юрист України;
– Скороход Анна, народний депутат України, група "За майбутнє";
– Левченко Юрій, народний депутат України VIII скл. ( голова партії "Народовладдя" );
– Долженков Олександр, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл..

 

Обговорювані теми:
– Кадрові перестановки у Кабміні
– Закон про олігархів
– Референдум щодо Донбасу 
– Закони по Донбасу 
– РНБО: чого чекати далі?
– 2 роки президенства Зеленського: скільки ще часу треба аби закінчити війну на Донбасі? 
– Готується зустріч Зеленського та Путіна
– Питання Донбасу можуть винести на референдум 
– Україна представила новий проект так званих кластерів 
– «Заморожений» конфлікт: незворотне майбутнє чи все ж можна уникнути?
– Для кого Зеленський став вироком?
– Кадрові перестановки у Кабміні
– Майбутня зустріч Путіна і Байдена
– Північний потік-2.

 

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