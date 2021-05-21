Царьград. Главное. Важное заявление Путин: «зубы выбьем всем», кто желает «откусить» Сибирь от России 20.05.2021

Министерство финансов приняло решение разместить еврооблигаций на общую сумму в 1,5 млрд евро. Необходимости в этом никакой нет: в России отсутствует дефицит иностранной валюты. Истинные причины произошедшего в программе «Царьград.Главное» разберет ведущий Никита Комаров и экономист Андрей Бунич.

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