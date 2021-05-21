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Царьград. Главное. Низкопоклонство перед Западом: Минфин нарастил внешний долг 21.05.2021

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Царьград. Главное 21.05.2021. Низкопоклонство перед Западом: Минфин нарастил внешний долг
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Царьград. Главное - Низкопоклонство перед Западом: Минфин нарастил внешний долг (21 Мая 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 21 Мая 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Министерство финансов приняло решение разместить еврооблигаций на общую сумму в 1,5 млрд евро. Необходимости в этом никакой нет: в России отсутствует дефицит иностранной валюты. Истинные причины произошедшего в программе «Царьград.Главное» разберет ведущий Никита Комаров и экономист Андрей Бунич.

 

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