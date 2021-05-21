Константин Сёмин - Зубы на полку. Письма несчастья. Ловите Рэмбо! Галопом по Европам (21 Мая 2021)
Опубликовано: 21 Мая 2021
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В этом выпуске:
- Минюст предлагает списывать штрафы за нарушения на дорогах со счетов водителей, не дожидаясь рассмотрения дел;
- Северные страны готовы драться за Арктику;
- Израиль объявил о перемирии;
- Кириенко возродил сталинское общество “Знание”;
- Во Франции демонстрация полицейских. Тридцать пять тысяч вышли к парламенту, чтобы возмутиться нападениями на силовиков;
- В Германии начался суд над офицером элитной франко-немецкой бригады, который входил в тайную нацистскую сеть;
- В Бельгии ловят ковидоотрицателея Конингса по прозвищу Рэмбо;
- Госпрограмма по внедрению новых технологий наткнулась на глобальный дефицит чипов;
- Восстановление мировой экономики опять откладывается;
- Блумберг выяснил - еда дорожает потому, что растет цена на растительное топливо;
- В золотовалютных резервах все меньше золота;
- Ленфильм банкротят. Сценарист и режиссер Бородянский подал иск на 2 миллиона.
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