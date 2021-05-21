В этом выпуске:

- Минюст предлагает списывать штрафы за нарушения на дорогах со счетов водителей, не дожидаясь рассмотрения дел;

- Северные страны готовы драться за Арктику;

- Израиль объявил о перемирии;

- Кириенко возродил сталинское общество “Знание”;

- Во Франции демонстрация полицейских. Тридцать пять тысяч вышли к парламенту, чтобы возмутиться нападениями на силовиков;

- В Германии начался суд над офицером элитной франко-немецкой бригады, который входил в тайную нацистскую сеть;

- В Бельгии ловят ковидоотрицателея Конингса по прозвищу Рэмбо;

- Госпрограмма по внедрению новых технологий наткнулась на глобальный дефицит чипов;

- Восстановление мировой экономики опять откладывается;

- Блумберг выяснил - еда дорожает потому, что растет цена на растительное топливо;

- В золотовалютных резервах все меньше золота;

- Ленфильм банкротят. Сценарист и режиссер Бородянский подал иск на 2 миллиона.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Зубы на полку. Письма несчастья. Ловите Рэмбо! Галопом по Европам (21 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.