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Константин Сёмин. Зубы на полку. Письма несчастья. Ловите Рэмбо! Галопом по Европам 21.05.2021

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Константин Сёмин 21.05.2021. Зубы на полку. Письма несчастья. Ловите Рэмбо! Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Зубы на полку. Письма несчастья. Ловите Рэмбо! Галопом по Европам (21 Мая 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 21 Мая 2021

В этом выпуске:
- Минюст предлагает списывать штрафы за нарушения на дорогах со счетов водителей, не дожидаясь рассмотрения дел;
- Северные страны готовы драться за Арктику;
- Израиль объявил о перемирии;
- Кириенко возродил сталинское общество “Знание”;
- Во Франции демонстрация полицейских. Тридцать пять тысяч вышли к парламенту, чтобы возмутиться нападениями на силовиков;
- В Германии начался суд над офицером элитной франко-немецкой бригады, который входил в тайную нацистскую сеть;
- В Бельгии ловят ковидоотрицателея Конингса по прозвищу Рэмбо;
- Госпрограмма по внедрению новых технологий наткнулась на глобальный дефицит чипов;
- Восстановление мировой экономики опять откладывается;
- Блумберг выяснил - еда дорожает потому, что растет цена на растительное топливо;
- В золотовалютных резервах все меньше золота;
- Ленфильм банкротят. Сценарист и режиссер Бородянский подал иск на 2 миллиона.

 

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