Политическая Россия - Старые мозги и старые лицемеры: о главной проблеме России (21 Мая 2021)
Опубликовано: 21 Мая 2021
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Телеведущий Владимир Познер заявил, что главная проблема России заключается в людях у власти со «старыми мозгами», сообщает URA.ru. По мнению журналиста, именно они являются виновниками проблем в стране.
«Считаю, что тот факт, что до сих пор наша страна управляется этими людьми, проблема серьезная», — отметил Познер во время общения с участниками марафона «Новое знание».
По его словам, подобные люди были сформированы советским обществом, которого больше нет. «Они попали в новое общество, новые условия и не должны управлять страной своими старыми мозгами», — уверен ведущий.
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