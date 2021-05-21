Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Старые мозги и старые лицемеры: о главной проблеме России 21.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 21.05.2021. Старые мозги и старые лицемеры: о главной проблеме России
21.05.2021 21.05.2021 20.05.2021 20.05.2021 20.05.2021 19.05.2021 18.05.2021 18.05.2021 17.05.2021 16.05.2021
Еще

Политическая Россия - Старые мозги и старые лицемеры: о главной проблеме России (21 Мая 2021)

5 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 21 Мая 2021

Телеведущий Владимир Познер заявил, что главная проблема России заключается в людях у власти со «старыми мозгами», сообщает URA.ru. По мнению журналиста, именно они являются виновниками проблем в стране.

 

«Считаю, что тот факт, что до сих пор наша страна управляется этими людьми, проблема серьезная», — отметил Познер во время общения с участниками марафона «Новое знание».

 

По его словам, подобные люди были сформированы советским обществом, которого больше нет. «Они попали в новое общество, новые условия и не должны управлять страной своими старыми мозгами», — уверен ведущий.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Старые мозги и старые лицемеры: о главной проблеме России (21 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу