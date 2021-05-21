Лавров присоединил Арктику к России: "Это наша Земля!"

Телеведущий Владимир Познер заявил, что главная проблема России заключается в людях у власти со «старыми мозгами», сообщает URA.ru. По мнению журналиста, именно они являются виновниками проблем в стране.

«Считаю, что тот факт, что до сих пор наша страна управляется этими людьми, проблема серьезная», — отметил Познер во время общения с участниками марафона «Новое знание».

По его словам, подобные люди были сформированы советским обществом, которого больше нет. «Они попали в новое общество, новые условия и не должны управлять страной своими старыми мозгами», — уверен ведущий.

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