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Дождь. Закон против сторонников Навального. Приговор Платошкину. 100 лет Сахарову 21.05.2021

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Телеканал Дождь 21.05.2021. Закон против сторонников Навального. Приговор Платошкину. 100 лет Сахарову
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Телеканал Дождь - Закон против сторонников Навального. Приговор Платошкину. 100 лет Сахарову (21 Мая 2021)

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Опубликовано: 21 Мая 2021

Каждую пятницу Михаил Фишман представляет свое видение прошедшей недели. Вместе с главными героями и аналитиками Фишман пытается разобраться, что значат и куда приведут основные события и решения предыдущих 7 дней. И так далее с Михаилом Фишманом — это дебаты и расследования, авторское мнение и сухая аналитика.

 

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