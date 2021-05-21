Мы живем в век фальшивок. Утки, как их называют, «фейки» в информационном поле. Ложь и масс непонятного вокруг коронавируса Обманутые вкладчики, надутые избиратели, фальсифицированные продукты, псевдо-ценности, более похоже на список смертных грехов.

Есть и фальшивые узники, с фальшивой совестью и фальшивым голоданием.

Поэтому в очередной выпуск программы «По-СтАриковски» пригласил настоящего человека.

Который сидел в реальной тюрьме. Страшной. Кто голодал, кого истязали.

И кто может отличить ложь от правды, потому, что пережил это сам

Это – Игорь Кимаковский, настоящий журналист, автор телеграмм – канала «Железный зек», настоящий политзаключенный, настоящий мужчина.

Он просидел несколько лет на Украине, попав в плен на Донбассе, хотя и занимался исключительно гуманитарными вопросами, и прошел все круги ада.

- Какие статьи вменяли ему власти Украины и сколько по ним «светило»?

- Как и сколько он голодал, как себя при этом чувствовал и какие цели хотел достигнуть?

- Почему, получив в первый свой выезд на Донбасс тяжелое ранение в голову и плечо, Игорь Кимаковский продолжил помогать нуждающимся на Донбассе и в итоге очутился в руках СБУ 2015 году?

- Почему он не хотел, чтобы его обменивали на украинских моряков, задержанных во время провокации в Керченском проливе?

- Какие книги гость читал в тюрьме и почему?

- Читал ли он 6 томов своего уголовного дела?

- Как Игорь Кимаковский относится к В. Зеленскому – ведь это при его власти его обменяли и он вышел на свободу?

- Каков опыт от общения с уголовниками и как менялось их отношение к нашему гостю по мере того, как Порошенко менялся на Зеленского?

Смотрите онлайн Николай Стариков Как СБУ пытает людей в украинских тюрьмах (21 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.