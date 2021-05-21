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Николай Стариков. Как СБУ пытает людей в украинских тюрьмах 21.05.2021

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Николай Стариков 21.05.2021. Как СБУ пытает людей в украинских тюрьмах
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Николай Стариков - Как СБУ пытает людей в украинских тюрьмах (21 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 21 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

Мы живем в век фальшивок. Утки, как их называют, «фейки» в информационном поле. Ложь и масс непонятного вокруг коронавируса  Обманутые вкладчики, надутые избиратели, фальсифицированные продукты, псевдо-ценности, более похоже на список смертных грехов.

 

Есть и фальшивые узники, с фальшивой совестью и фальшивым голоданием.
Поэтому в очередной выпуск программы «По-СтАриковски» пригласил настоящего человека.
Который сидел в реальной тюрьме. Страшной. Кто голодал, кого истязали.
И кто может отличить ложь от правды, потому, что пережил это сам
Это  – Игорь Кимаковский, настоящий журналист, автор телеграмм – канала «Железный зек», настоящий политзаключенный, настоящий мужчина. 

 

Он просидел несколько лет на Украине, попав в плен на Донбассе, хотя и занимался исключительно гуманитарными вопросами, и прошел все круги ада.

 

- Какие статьи вменяли ему власти Украины и сколько по ним «светило»?
- Как и сколько он голодал, как себя при этом чувствовал и какие цели хотел достигнуть? 
- Почему, получив в первый свой выезд на Донбасс тяжелое ранение  в голову и плечо, Игорь Кимаковский продолжил помогать нуждающимся на Донбассе и в итоге очутился в руках СБУ  2015 году?
- Почему он не хотел, чтобы его обменивали на украинских моряков, задержанных во время провокации в Керченском проливе?
- Какие книги гость читал в тюрьме и почему? 
- Читал ли он 6 томов своего уголовного дела? 
- Как Игорь Кимаковский относится к В. Зеленскому – ведь это при его власти его обменяли и он вышел на свободу?
- Каков опыт от общения с уголовниками и как менялось их отношение к нашему гостю по мере того, как Порошенко менялся на Зеленского?

 

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