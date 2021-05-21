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Сенат. Оздоровление Дона. Программа "Чистый воздух" и порядок начисления пенсий 21.05.2021

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Сенат с Юрием Богдановым 21.05.2021. Оздоровление Дона. Программа "Чистый воздух" и порядок начисления пенсий
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Сенат с Юрием Богдановым - Оздоровление Дона. Программа "Чистый воздух" и порядок начисления пенсий (21 Мая 2021)

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Опубликовано: 21 Мая 2021

Ведущие: Юрий Богданов

Программу Невского международного экологического конгресса прокомментировал вице-спикер СФ Андрей Яцкин. Как реализуют программу "Чистый воздух" в Новокузнецке? Интервью с сенатором Алексеем Синицыным. Специальный репортаж программы об оздоровлении Дона из Ростовской области. Кому положены субсидируемые авиабилеты на Дальний Восток, пояснил сенатор Анатолий Широков. О новой вакцине от коронавируса рассказала сенатор Татьяна Кусайко.

 

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