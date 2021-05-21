Израиль и движение ХАМАС заключили перемирие, итоги войны остаются противоречивы. В Рейкьявике прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и его российского коллеги Сергея Лаврова; оптимизм в попытке наладить отношения, но санкции никто не отменял. Китай и Россия запустили программу строительства атомных станций в Китае. Перспективы атомной энергетики в условиях тотальной моды на "зеленую".

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