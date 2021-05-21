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Международное обозрение. Израиль – ХАМАС: кто победил 21.05.2021

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Международное обозрение 21.05.2021. Израиль – ХАМАС: кто победил
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Международное обозрение - Израиль – ХАМАС: кто победил (21 Мая 2021)

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Международное обозрение
Международное обозрение
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Опубликовано: 22 Мая 2021

Ведущие: Евгений Примаков

Израиль и движение ХАМАС заключили перемирие, итоги войны остаются противоречивы. В Рейкьявике прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и его российского коллеги Сергея Лаврова; оптимизм в попытке наладить отношения, но санкции никто не отменял. Китай и Россия запустили программу строительства атомных станций в Китае. Перспективы атомной энергетики в условиях тотальной моды на "зеленую".

 

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