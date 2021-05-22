Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. ЕС может не признать выборы в Госдуму. Что тогда будет? Объясняет депутат Европарламента 22.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 22.05.2021. ЕС может не признать выборы в Госдуму. Что тогда будет? Объясняет депутат Европарламента
22.05.2021 21.05.2021 21.05.2021 21.05.2021 21.05.2021 21.05.2021 20.05.2021 20.05.2021 20.05.2021 20.05.2021
Еще

Телеканал Дождь - ЕС может не признать выборы в Госдуму. Что тогда будет? Объясняет депутат Европарламента (22 Мая 2021)

53 просмотра
1
3
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 22 Мая 2021

Комитет по международным отношениям Европарламента подготовил черновую версию доклада о принципах выстраивания отношений с Россией. 
В документе говорится о «систематических репрессиях в отношении демократических сил» — в том числе об Алексее Навальном, его отравлении, аресте и отправке в колонию. Тут же — задержания тысяч мирных демонстрантов. Кроме того, парламентарии упоминают и о поддержке режима Александра Лукашенко со стороны Кремля, и об угрозе, которую Владимир Путин представляет для Украины, и об «атаках», как выражаются авторы, на Чехию.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь ЕС может не признать выборы в Госдуму. Что тогда будет? Объясняет депутат Европарламента (22 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу