Комитет по международным отношениям Европарламента подготовил черновую версию доклада о принципах выстраивания отношений с Россией.

В документе говорится о «систематических репрессиях в отношении демократических сил» — в том числе об Алексее Навальном, его отравлении, аресте и отправке в колонию. Тут же — задержания тысяч мирных демонстрантов. Кроме того, парламентарии упоминают и о поддержке режима Александра Лукашенко со стороны Кремля, и об угрозе, которую Владимир Путин представляет для Украины, и об «атаках», как выражаются авторы, на Чехию.

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