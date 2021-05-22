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Соловьёв LIVE. Марафон Новое Знание. Третий день. Прямой эфир 22.05.2021

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Соловьёв LIVE 22.05.2021. Марафон Новое Знание. Третий день. Прямой эфир
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Соловьёв LIVE - Марафон Новое Знание. Третий день. Прямой эфир (22 Мая 2021)

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Опубликовано: 22 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

В эфире - третий, заключительный день большого марафона "Новое Знание".

В программе: более 100 дискуссий, лекций, мастер-классов. В рамках марафона выступят 150 человек – выдающиеся ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства, чиновники, топ-менеджеры и предприниматели. 

В том числе, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, а также Стив Возняк

Смотрим и комментируем.

 

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