Соловьёв LIVE - Марафон Новое Знание. Третий день. Прямой эфир (22 Мая 2021)
Опубликовано: 22 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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В эфире - третий, заключительный день большого марафона "Новое Знание".
В программе: более 100 дискуссий, лекций, мастер-классов. В рамках марафона выступят 150 человек – выдающиеся ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства, чиновники, топ-менеджеры и предприниматели.
В том числе, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, а также Стив Возняк
Смотрим и комментируем.
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