Илон Маск. Мир через 50 лет. Tesla в России. Колонизация Марса. Марафон Новое Знание

В эфире - третий, заключительный день большого марафона "Новое Знание".

В программе: более 100 дискуссий, лекций, мастер-классов. В рамках марафона выступят 150 человек – выдающиеся ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства, чиновники, топ-менеджеры и предприниматели.

В том числе, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, а также Стив Возняк

Смотрим и комментируем.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Марафон Новое Знание. Третий день. Прямой эфир (22 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.