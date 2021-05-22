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Соловьёв LIVE. Илон Маск. Мир через 50 лет. Tesla в России. Колонизация Марса. Марафон Новое Знание 22.05.2021

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Соловьёв LIVE 22.05.2021. Илон Маск. Мир через 50 лет. Tesla в России. Колонизация Марса. Марафон Новое Знание
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Соловьёв LIVE - Илон Маск. Мир через 50 лет. Tesla в России. Колонизация Марса. Марафон Новое Знание (22 Мая 2021)

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Опубликовано: 22 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск участвует в российском марафоне "Новое знание" по видеосвязи. В рамках марафона он ответил на вопросы российской молодежи и рассказал, каким он видит будущее через 50 лет.

 

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