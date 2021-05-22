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Политическая Россия. ЗРАДА! Зеленский надел вместо вышиванки русскую косоворотку 22.05.2021

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Политическая Россия 22.05.2021. ЗРАДА! Зеленский надел вместо вышиванки русскую косоворотку
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Политическая Россия - ЗРАДА! Зеленский надел вместо вышиванки русскую косоворотку (22 Мая 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 22 Мая 2021

Эпичной зрадой обернулся попытка цеевропейского комик-гетмана угодить незалежному электорату. Стремясь подчеркнуть свидомость своего работодателя, пиарщики Зеленского опубликовали снимок, на котором их шеф вместе с женой позирует в «национальном костюме». Только вот вместо цеевропейской вышиванки на Зеленского надели… русскую косоворотку.

 

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