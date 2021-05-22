Эпичной зрадой обернулся попытка цеевропейского комик-гетмана угодить незалежному электорату. Стремясь подчеркнуть свидомость своего работодателя, пиарщики Зеленского опубликовали снимок, на котором их шеф вместе с женой позирует в «национальном костюме». Только вот вместо цеевропейской вышиванки на Зеленского надели… русскую косоворотку.

Смотрите онлайн Политическая Россия ЗРАДА! Зеленский надел вместо вышиванки русскую косоворотку (22 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.