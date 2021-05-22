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Дождь. Разгон Земского съезда. Лукашенко блокирует Sports.ru. Смерть политзаключенного в Беларуси 22.05.2021

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Телеканал Дождь 22.05.2021. Разгон Земского съезда. Лукашенко блокирует Sports.ru. Смерть политзаключенного в Беларуси
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Телеканал Дождь - Разгон Земского съезда. Лукашенко блокирует Sports.ru. Смерть политзаключенного в Беларуси (22 Мая 2021)

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Опубликовано: 22 Мая 2021

Министерство информации Беларуси ограничило доступ на территории республики к российскому изданию Sports.ru. Основатель Sports.ru Дмитрий Навоша неоднократно выступал с критикой Александра Лукашенко и действий белорусских силовиков. В прошлом августе он создал фонд помощи белорусам, потерявшим работу из‑за участия в протестах. 

 

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