Телеканал Дождь - Разгон Земского съезда. Лукашенко блокирует Sports.ru. Смерть политзаключенного в Беларуси (22 Мая 2021)
Опубликовано: 22 Мая 2021
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Министерство информации Беларуси ограничило доступ на территории республики к российскому изданию Sports.ru. Основатель Sports.ru Дмитрий Навоша неоднократно выступал с критикой Александра Лукашенко и действий белорусских силовиков. В прошлом августе он создал фонд помощи белорусам, потерявшим работу из‑за участия в протестах.
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