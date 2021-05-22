Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Центральное телевидение 22.05.2021

  1. Главная
  2. НТВ
  3. Центральное телевидение
Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым 22.05.2021
22.05.2021 15.05.2021 01.05.2021 24.04.2021 17.04.2021 10.04.2021 03.04.2021 27.03.2021 20.03.2021 13.03.2021
Еще

Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым (22 Мая 2021)

87 просмотров
2
0
Поделиться
Центральное телевидение
Центральное телевидение
Подписаться

Опубликовано: 22 Мая 2021

Ведущие: Вадим Такменёв

Спустя 35 лет после встречи в Рейкьявике Горбачёва и Рейгана в столицу Исландии в рамках форума Арктического совета приехали министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Украинские силовики взялись за Кличко? Обыск в доме киевского мэра — неужели это привет от Зеленского с намеком на то, чтобы киевский градоначальник поумерил свои президентские амбиции?

Новое нашествие варваров: мигранты атакуют Европу и уже захватывают целые города. Прощай, европейская стабильность?

Громкие скандалы, тайные подковерные интриги, невероятные предательства, в результате которых вчерашние друзья и родственники стали смертельными врагами. Политический триллер, похожий на «Игру престолов», разразился в Липецкой области, где битва за пост главы местного сельсовета расколола правящую династию и заставила близких родственников действующего главы уйти в непримиримую оппозицию.


Служебный роман на миллиарды долларов! И ты, Гейтс? Неужели империя, которую построил один из богатейших людей мира, может рухнуть всего из-за одной супружеской измены?
Бизнес-сделка с самим дьяволом: как устроен рынок человеческих душ? Кто, почем и почему хочет продать свою? А главное — кто и зачем задорого скупает тысячи человеческих душ?

 

Смотрите онлайн Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым (22 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу