Спустя 35 лет после встречи в Рейкьявике Горбачёва и Рейгана в столицу Исландии в рамках форума Арктического совета приехали министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Украинские силовики взялись за Кличко? Обыск в доме киевского мэра — неужели это привет от Зеленского с намеком на то, чтобы киевский градоначальник поумерил свои президентские амбиции?



Новое нашествие варваров: мигранты атакуют Европу и уже захватывают целые города. Прощай, европейская стабильность?



Громкие скандалы, тайные подковерные интриги, невероятные предательства, в результате которых вчерашние друзья и родственники стали смертельными врагами. Политический триллер, похожий на «Игру престолов», разразился в Липецкой области, где битва за пост главы местного сельсовета расколола правящую династию и заставила близких родственников действующего главы уйти в непримиримую оппозицию.



Служебный роман на миллиарды долларов! И ты, Гейтс? Неужели империя, которую построил один из богатейших людей мира, может рухнуть всего из-за одной супружеской измены?

Бизнес-сделка с самим дьяволом: как устроен рынок человеческих душ? Кто, почем и почему хочет продать свою? А главное — кто и зачем задорого скупает тысячи человеческих душ?

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