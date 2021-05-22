Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин обратился к участникам марафона "Новое знание"; дополнительные силы спасателей направлены в Красноярский край, где продолжается борьба с паводками; три человека погибли и десятки пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая; российские военные участвуют в совместных учениях в Сербии; долгожданный финал «Евровидения-2021» в Роттердаме.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (22 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.