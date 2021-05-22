Минфин США: клятые русские снова сократили вложения в доллар

Старые мозги и старые лицемеры: о главной проблеме России

Объединенные силы НАТО провели военно-морские учения в Северной Атлантике. Как пишет американское издание The Drive, в ходе учений было отработано отражение наступление российской армии ударом по "Балтийскому региону".

В Северной Атлантике прошли масштабные учения Ragnar Viking, в которых приняли участие Королевский флот Великобритании, американские ВМС, а также ВМС Франции и Королевские ВМС Норвегии. Наиболее многочисленную группу выставили британцы и американцы, французы и норвежцы ограничились одним фрегатом и фрегатом с корветом соответственно.

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