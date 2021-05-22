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Политическая Россия. Британия, США, Норвегия и Франция атаковали Россию в Балтийском море 22.05.2021

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Политическая Россия 22.05.2021. Британия, США, Норвегия и Франция атаковали Россию в Балтийском море
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Политическая Россия - Британия, США, Норвегия и Франция атаковали Россию в Балтийском море (22 Мая 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 23 Мая 2021

Объединенные силы НАТО провели военно-морские учения в Северной Атлантике. Как пишет американское издание The Drive, в ходе учений было отработано отражение наступление российской армии ударом по "Балтийскому региону". 

 

В Северной Атлантике прошли масштабные учения Ragnar Viking, в которых приняли участие Королевский флот Великобритании, американские ВМС, а также ВМС Франции и Королевские ВМС Норвегии. Наиболее многочисленную группу выставили британцы и американцы, французы и норвежцы ограничились одним фрегатом и фрегатом с корветом соответственно. 

 

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