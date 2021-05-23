Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Илон Маск допустил строительство завода Tesla в России. Когда это может произойти 23.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 23.05.2021. Илон Маск допустил строительство завода Tesla в России. Когда это может произойти
23.05.2021 22.05.2021 22.05.2021 21.05.2021 21.05.2021 21.05.2021 21.05.2021 21.05.2021 20.05.2021 20.05.2021
Еще

Телеканал Дождь - Илон Маск допустил строительство завода Tesla в России. Когда это может произойти (23 Мая 2021)

42 просмотра
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 23 Мая 2021

Быть ли заводу Tesla в России? После выступления Илона Маска на российском форуме «Новое знание» на этой неделе и его заявлений о том, что Tesla скоро официально появится в нашей стране, об этом всерьез рассуждают эксперты и автолюбители.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Илон Маск допустил строительство завода Tesla в России. Когда это может произойти (23 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу