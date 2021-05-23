«Большая удача кремлевской пропаганды»: зачем Маск выступил на российском форуме и что он рассказал

ЕС может не признать выборы в Госдуму. Что тогда будет? Объясняет депутат Европарламента

Быть ли заводу Tesla в России? После выступления Илона Маска на российском форуме «Новое знание» на этой неделе и его заявлений о том, что Tesla скоро официально появится в нашей стране, об этом всерьез рассуждают эксперты и автолюбители.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Илон Маск допустил строительство завода Tesla в России. Когда это может произойти (23 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.