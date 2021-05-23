Пропаганду наркотиков обнаружили в двух клипах Моргенштерна эксперты из ГБУ "Московский исследовательский центр". Специалисты получили задание в рамках административного дела, возбуждённого против рэпера управлением по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по Москве. Теперь адвокат Моргенштерна изо всех сил старается показать, что экспертиза сделала противоположный вывод.

Смотрите онлайн Политическая Россия Экспертиза: Моргенштерн пропагандирует наркотики (23 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.