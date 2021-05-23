Актер Павел Майков назвал Россию «страной победившего быдла». Интервью с ним опубликовала газета «Московский комсомолец».

Он считает, что, в частности, благодаря интернету люди ведут скучную и неинтересную жизнь, деньги позволили непрофессионалам заниматься искусством, а кино, театр и литература якобы оставляют желать лучшего. «Случайно посмотрел передачу «Музыкальный ринг» 1986 года с участием группы «Аквариум». Так там совсем другие люди сидели в зале. Они пытались понять музыку – то, что пел БГ. У них другие лица и глаза...» — поделился он.

Также Майков заявил, что один из популярных телеведущих «разжигает агрессию и межнациональную рознь». «Почему на него никто до сих пор не подал в суд? Что происходит в нашем обществе? А Майков сказал в каком-то ролике, что хватит устраивать парады, и начали полоскать по всем каналам. Как посмел свое мнение иметь?» — негодует артист. «Мы где находимся? В романе Стругацких, стране Оз? Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь? Мы – страна победившего быдла», — заключает он.

При этом, по словам Майкова, если бы он услышал подобное сам, то к себе бы не отнес.

Ранее он раскритиковал проведение торжественного парада Победы. «Грош цена такой победе, потому что победа — это всегда слезы. Война — это грязь. Война — это страх, смерть и кровь. И там нет никакой романтики», — сказал Майков. Артист подчеркнул, что нужно перестать «пукать вверх народными деньгами», расходуя средства на организацию парада, а также призвал подумать о том, что война — хороший урок для человечества.

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